Три города могут лишиться матчей Евро-2020 Какие гарантии получит УЕФА от Азербайджана?
Испанский Бильбао, столица Ирландии Дублин и шотландский Глазго могут быть исключены из списка хозяев перенесенного на 2021-й год футбольного Евро-2020, сообщает haqqin.az со ссылкой Associated Press.
Как известно, чемпионат было запланировано провести в 12 городах, в том числе и в Баку, который должен принять четыре матча предстоящего турнира. Однако УЕФА рассматривает возможность исключения трех городов из-за отсутствия гарантий допуска на матчи болельщиков.
До 7 апреля все города-организаторы Евро-2020 должны дать гарантии того, что смогут впустить на свои стадионы определенное количество болельщиков. Сообщается, что УЕФА, несмотря на пандемию, хочет, чтобы на матчах присутствовало не менее 50 процентов зрителей, но на данный момент речь идет только о жителях той страны, где будут проходить игры. Планируется, что для зарубежных болельщиков вход будет недоступен.
Страны, которые к 7 апреля не смогут гарантировать присутствие некоего процента болельщиков на трибунах, могут быть лишены права проведения игр. Окончательное решение будет принято на заседании Исполкома УЕФА 19 апреля.
На сегодняшний день под большой угрозой проведение игр в Дублине, Глазго и Бильбао. По информации BBC, осведомленный источник сообщил, что на данный момент шансы на то, что на стадионы в этих городах будут допущены болельщики, крайне низкие. На прошлой неделе Футбольная ассоциация Ирландии заявила, что все еще планирует присутствие болельщиков в Дублине, но признала, что останется местом проведения соревнований только в том случае, если сможет гарантировать допуск зрителей.
Матчи, которые должны пройти в Ирландии и Шотландии, могут быть отданы Лондону. Англия уже в мае планирует впускать на футбольные арены до 10 тысяч болельщиков, а с 21 июня – неограниченное количество зрителей. Что касается Бильбао, то из-за отсутствия гарантий со стороны официальных лиц Страны Басков, игры могут быть перенесены в другой регион Испании.
Если говорить о Баку, то в Азербайджане по-прежнему запрещено присутствие зрителей на соревнованиях под открытым небом. Но даже если этот запрет не будет отменен до 7 апреля, вполне возможно, что в виде исключения Оперативный штаб при Кабинете министров разрешит присутствие какого-то процента зрителей на 68-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе, чтобы у УЕФА не было повода переносить игры из Баку.
Напомним, столица Азербайджана примет четыре матча Евро-2020. Игры в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.
Также матчи должны состояться в Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Будапеште и Лондоне, который должен принять также полуфиналы и финал.