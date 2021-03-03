Эльмир Алиев, отдел спорта 00:49

Испанский Бильбао, столица Ирландии Дублин и шотландский Глазго могут быть исключены из списка хозяев перенесенного на 2021-й год футбольного Евро-2020, сообщает haqqin.az со ссылкой Associated Press.

Как известно, чемпионат было запланировано провести в 12 городах, в том числе и в Баку, который должен принять четыре матча предстоящего турнира. Однако УЕФА рассматривает возможность исключения трех городов из-за отсутствия гарантий допуска на матчи болельщиков. До 7 апреля все города-организаторы Евро-2020 должны дать гарантии того, что смогут впустить на свои стадионы определенное количество болельщиков. Сообщается, что УЕФА, несмотря на пандемию, хочет, чтобы на матчах присутствовало не менее 50 процентов зрителей, но на данный момент речь идет только о жителях той страны, где будут проходить игры. Планируется, что для зарубежных болельщиков вход будет недоступен. Страны, которые к 7 апреля не смогут гарантировать присутствие некоего процента болельщиков на трибунах, могут быть лишены права проведения игр. Окончательное решение будет принято на заседании Исполкома УЕФА 19 апреля.