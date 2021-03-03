Bloomberg: США и Британия рассматривают возможность дополнительных санкций против России

По его данным, рассматриваются различные варианты от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны.

США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химического оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

Как отмечает Bloomberg, Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая ее оказывать давление на Москву. Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных санкций против РФ с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

США планируют ввести второй, более масштабный пакет рестрикций в отношении России, если она не согласится на определенные условия, сообщили источники агентства. Речь идет о гарантиях того, что Москва откажется от применения химоружия и допустит инспекции на объекты, где оно, предположительно, может находиться.

Отмечается, что президент США Джо Байден может ввести санкции против российских бизнесменов в рамках "Акта Магнитского", который предусматривает использование односторонних ограничительных мер в отношении должностных лиц РФ, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. Кроме того, если США вновь заподозрят Россию в серьезном нарушении международного запрета на использование химоружия, власти страны могут прибегнуть к рестрикциям, которые распространятся на суверенный долг РФ, при условии, что на такие же меры пойдут и в Европе.

США и Великобритания консультируются между собой по вопросу новых санкций в отношении России. Комментариями МИД Соединенного Королевства и Совета национальной безопасности Белого дома Блумберг пока не располагает.