Геополитическая ось Анкара-Баку-Исламабад выдала шанс Армении… по горячим следам
Побежденная Армения погрязла во внутриполитических распрях, а тем временем Азербайджан продолжает активную дипломатию для углубления многосторонних форматов сотрудничества, которые служат миру и процветанию в завоеванной официальным Баку в период второй карабахской войны новой геополитической ситуации. Еще одна влиятельная региональная организация, членом которой является Азербайджан - Организация экономического сотрудничества (ОЭСР), провела накануне свой саммит, который из-за пандемии прошел в режиме видеоконференции.
Однако это не умаляет политической значимости саммита первых лиц, ибо усиливший свое влияние после освободительной войны Азербайджан может сыграть ведущую роль и в углублении сотрудничества в рамках ОЭСР. Ведь Азербайджан представлен в этой организации вместе со своими ближайшими союзниками - Турцией и Пакистаном, которые оказали официальному Баку мощную военно-политическую и моральную поддержку в войне. И сложившаяся новая геополитическая ось – Баку-Анкара-Исламабад может стать важнейшей основой для перерождения Организации экономического сотрудничества.
Саммит начался с торжественных поздравительных заявлений глав Турции, Пакистана и Афганистана в адрес Азербайджана. При этом каждый из глав государств, подчеркивая важнейшую геополитическую роль Баку, особо отмечал успех страны в исторической конфронтации с Арменией.
«Я особо хочу поздравить президента Ильхама Алиева с успешным освобождением оккупированных территорий Азербайджана», - сказал председательствовавший на саммите Организации экономического сотрудничества премьер-министр Пакистана Имран Хан, поздравив всех участников с победой Азербайджана.
Это, конечно, не первое поздравление Имрана Хана. Пакистан активно выражал военно-политическую и духовную поддержку Азербайджану в период 44-дневной войны - почти каждый день из Исламабада правительственные и армейские чиновники выступали с заявлениями в поддержку Баку. Однако, воспользовавшись представившимся случаем Имран хан не преминул возможностью еще раз выразить поддержку Азербайджану, что явилось демонстрацией дружественной и союзнической воли мощной ядерной державы Востока.
В унисон с Имран ханом сокровенную фразу произнес и турецкий лидер: победа Азербайджана заложила новую эру во всем регионе. И выражая солидарность с национально-государственными интересами Баку, Эрдоган поддержал новую инициативу Баку по формированию системы безопасности и стабильности в Карабахе, а также преодолению последствий 30-летней оккупации.
А президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани не смог скрыть свои искренние восторженные чувства: «Мне очень приятно поздравить моего брата президента Алиева с историческим достижением. Ваш отец, как и сейчас азербайджанский народ, гордился бы Вами».
В словах афганского лидера теплилась надежда и на воцарение скорого мира на разрыхленной военными снарядами впитавшей потоки крови земле Афганистана, измученного бесконечными войнами и интервенциями.
С первых дней войны Кабул выражал абсолютную поддержку и солидарность с азербайджанским обществом.
В ходе своего выступления на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул историческую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мировой и региональной политике. Президент обратил свое внимание на оказанную Турцией поддержку в период председательства Анкары в ОЭСР.
Лейтмотивом выступления Ильхама Алиева стало осуждение 30-летней оккупационной политики, посягнувшей и на универсальные исламские ценности: оккупационная власть разрушала и оскверняла мусульманские святыни, мечети, гробницы и кладбища.
Алиев показал всю циничность армянской политической элиты, вознамерившейся расширить партнерство с исламским миром после кощунственного отношения к святыням мусульман в Карабахе.
Однако, искомая проблема Азербайджана не оставила И.Алиева равнодушным к глобальным вызовам – азербайджанский президент напомнил о первой инициативе Азербайджана по созыву специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения стран мира к совместной борьбе с коронавирусом.
Азербайджанский лидер сосредоточил свое внимание и на перспективах развития и укрепления ОЭСР, указав на исключительную геополитическую значимость сложившейся новой оси в свете актуализации эксплуатации международных транспортных и торговых коридоров. Азербайджан, как важная часть транспортно-торговой артерии, трансформируется в надежный транспортно-логистический центр Евразии. А деоккупация Карабаха обуславливает жизнедеятельность еще одного международного транспортного коридора - Зангезурского коридора. И.Алиев довел до сведения коллег, что ведутся переговоры, подготовительные работы для запуска этого коридора.
Азербайджан и Турция вновь призвали Армению воспользоваться выпавшей после ожесточенной войны уникальной исторической возможностью геоэкономической интеграции. Избрав путь мирного сосуществования и демилитаризации массового сознания, Армения сможет обрести новых экономических и торговых партнеров, создав предпосылки для возрождения и экономического процветания региона.
Выкладку Алиева не оставил без внимания президент Турции Эрдоган, который еще раз громогласно призвал Армению воспользоваться возможностями регионального сотрудничества. «Мы надеемся, что мирные шаги, которые предпримет Армения, станут частью региональной стабильности», - сказал Эрдоган.
Азербайджан же усиливает свою первостепенную роль в становлении платформы многостороннего регионального партнерства…