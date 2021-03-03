Фархад Мамедов, отдел информации 04:04

Побежденная Армения погрязла во внутриполитических распрях, а тем временем Азербайджан продолжает активную дипломатию для углубления многосторонних форматов сотрудничества, которые служат миру и процветанию в завоеванной официальным Баку в период второй карабахской войны новой геополитической ситуации. Еще одна влиятельная региональная организация, членом которой является Азербайджан - Организация экономического сотрудничества (ОЭСР), провела накануне свой саммит, который из-за пандемии прошел в режиме видеоконференции.

Однако это не умаляет политической значимости саммита первых лиц, ибо усиливший свое влияние после освободительной войны Азербайджан может сыграть ведущую роль и в углублении сотрудничества в рамках ОЭСР. Ведь Азербайджан представлен в этой организации вместе со своими ближайшими союзниками - Турцией и Пакистаном, которые оказали официальному Баку мощную военно-политическую и моральную поддержку в войне. И сложившаяся новая геополитическая ось – Баку-Анкара-Исламабад может стать важнейшей основой для перерождения Организации экономического сотрудничества. Саммит начался с торжественных поздравительных заявлений глав Турции, Пакистана и Афганистана в адрес Азербайджана. При этом каждый из глав государств, подчеркивая важнейшую геополитическую роль Баку, особо отмечал успех страны в исторической конфронтации с Арменией. «Я особо хочу поздравить президента Ильхама Алиева с успешным освобождением оккупированных территорий Азербайджана», - сказал председательствовавший на саммите Организации экономического сотрудничества премьер-министр Пакистана Имран Хан, поздравив всех участников с победой Азербайджана. Это, конечно, не первое поздравление Имрана Хана. Пакистан активно выражал военно-политическую и духовную поддержку Азербайджану в период 44-дневной войны - почти каждый день из Исламабада правительственные и армейские чиновники выступали с заявлениями в поддержку Баку. Однако, воспользовавшись представившимся случаем Имран хан не преминул возможностью еще раз выразить поддержку Азербайджану, что явилось демонстрацией дружественной и союзнической воли мощной ядерной державы Востока.

В унисон с Имран ханом сокровенную фразу произнес и турецкий лидер: победа Азербайджана заложила новую эру во всем регионе. И выражая солидарность с национально-государственными интересами Баку, Эрдоган поддержал новую инициативу Баку по формированию системы безопасности и стабильности в Карабахе, а также преодолению последствий 30-летней оккупации. А президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани не смог скрыть свои искренние восторженные чувства: «Мне очень приятно поздравить моего брата президента Алиева с историческим достижением. Ваш отец, как и сейчас азербайджанский народ, гордился бы Вами». В словах афганского лидера теплилась надежда и на воцарение скорого мира на разрыхленной военными снарядами впитавшей потоки крови земле Афганистана, измученного бесконечными войнами и интервенциями. С первых дней войны Кабул выражал абсолютную поддержку и солидарность с азербайджанским обществом. В ходе своего выступления на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул историческую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мировой и региональной политике. Президент обратил свое внимание на оказанную Турцией поддержку в период председательства Анкары в ОЭСР.