В ВОЗ назвали доклад из Уханя несостоятельным

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не имели возможности провести в Китае полноценное расследование и выяснить достоверно, как появился коронавирус, об этом заявили в открытом письме 26 ученых ВОЗ, передает The Wall Street Journal.

"Они говорят, что команда ВОЗ, завершившая в прошлом месяце миссию в Ухань — китайский город, где были обнаружены первые известные случаи заболевания, — не имела достаточного доступа для адекватного расследования возможных источников нового коронавируса, в том числе того, ускользнул ли он из лаборатории", — пишет издание, добавляя, что ученые в данном случае лоббируют позицию США, хотя страна недавно ВОЗ покинула.