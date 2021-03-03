Хулуси Акар назвал причины крушения военного вертолета

Крушение военного вертолета на востоке Турции произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

«По предварительным данным и показаниям очевидцев, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившейся погоды», - сказал Акар, добавив, что по факту будет начато расследование.

«Точная причина происшествия будет определена после детального изучения», - сказал турецкий министр, отметив, что с первых минут трагедии соответствующие госучреждения мобилизовали все силы на поисково-спасательные работы, эвакуацию тел погибших и раненых.