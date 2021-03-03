Президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде в формате видеоконференции, сообщает «АзерТАдж».

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В эти минуты стартует внеочередной съезд правящей партии «Ени Азербайджан».

В настоящее время руководство партии, председатели районных организаций собираются в административном здании ЙАП.

В частности, на внеочередной съезд партии прибыли глава НАНА Рамиз Мехтиев, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и др.

Ожидается, что на съезде будут приняты решения по реорганизации работы партии.