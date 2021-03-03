Небо Турции будут защищать отечественные ПВО

Зенитная ракетная система малой и средней дальности Hisar прошла успешные испытания в 2019 году. После Министерство оборонной промышленности Турции объявило о начале разработки ЗРК большой и средней дальности Hisar-U , сообщают турецкие СМИ.

Зенитную ракетную систему малой и средней дальности Hisar турецкая компания Aselsan впервые представила на проходившей с 5 по 8 мая 2015 года в Стамбуле 12-й международной выставке International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015). Система Hisar включала зенитные ракетные комплексы средней дальности Hisar, малой дальности Hisar-A и общую систему управления огнем. Разработчиком зенитных управляемых ракет для обеих ЗРК выступила турецкая компания Roketsan.

Эксперты заявляют, что уже в 2015-м стали появляться сведения о том, что турецкий оборонпром занят увеличением радиуса перехвата системы. На сегодняшний день отсутствует точная информация о дизайне и ТТХ разрабатываемой системы ПВО-ПРО большой дальности. В Сети распространяются разные вариации схем ЗРС Hisar-U, но речь идет лишь о предполагаемом дизайне. В свою очередь, ТТХ системы могут быть следующими:

Минимальная дальность: 30 км

Максимальная дальность: по разным источникам, от 100 до 200+ км

Минимальная высота полета целей: 100 метров

Максимальная высота полета целей: 20+ км