В Йемене задержали одного из главарей «Аль-Каиды»

В провинции Хадрамаут на востоке Йемена схвачен один из главарей террористической организации «Аль-Каида» Кабус бин Талиб.

Как сообщил представитель йеменской армии, не пожелавший называть своего имени, операция прошла во втором крупнейшем районе Хадрамаута - Сайуне при поддержке Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, передает Anadolu.

Кабус бин Талиб причастен к ряду покушений на представителей йеменской армии.

Отмечается, что арабская коалиция и власти Йемена не прокомментировали вопрос.