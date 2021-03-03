В Японии установили телефонную будку для разговора с умершими

Жители Японии вспоминают погибших в разрушительном землетрясении, произошедшем 11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю. Те, кто хотел бы проститься с умершими близкими, могут воспользоваться специальной телефонной будкой. Построил ее Итару Сасаки в городе Оцучи.

Как сообщает Swissinfo, по этому телефону люди могут звонить умершим на номера их мобильных и разговаривать с ними, как с живыми. Сделано это, чтобы люди могли себя успокоить.

Отмечается, что будку уже прозвали «телефоном ветра». К ней съезжаются тысячи жителей со всей Японии. Причем используют ее и люди, которые потеряли родственников при других обстоятельствах.

Строитель будки рассказал, что таким телефоном уже заинтересовались в Великобритании и Польше. В данных странах могут построить похожие будки, чтобы люди могли звонить умершим из-за коронавируса родным.