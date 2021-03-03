Боевики захватили тюрьму и освободили сотни заключенных

На северо-востоке Сомали боевики из терроистической группировки "Аш-Шабаб" захватили тюрьму в городе Босасо и освободили сотни заключенных. Об этом сообщил сомалийский портал Garowe.



В ходе перестрелки погибли восемь человек. Боевикам удалось взять под контроль все здание, прежде чем к охранникам прибыло подкрепление и они отбили тюрьму.

В свою очередь радиостанция Dalsan сообщает, что боевики освободили более 400 находившихся в тюрьме заключенных. Большинство из них – исламисты, ожидавшие суда. Тюрьма в портовом городе Босасо является крупнейшей в сомалийском штате Пунтленд.