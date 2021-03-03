«Лучший подарок для красоты» от İrşad

Одна из крупнейших сетей магазинов по продаже мобильных телефонов, электроники и бытовой техники İrşad по случаю 8 Марта – Международного женского дня запустила кампанию под названием «Лучший подарок для красоты». Кампания предлагает без первоначального взноса и процентов в рассрочку на 12 месяцев смартфоны, чтобы дамы всегда слышали хорошие новости. А для удобства ведения ими домашнего хозяйства можно приобрести бытовую технику на 18 месяцев.

Мужчины, желающие сделать подарок своим женщинам в рамках кампании, которая пройдет с 5 по 9 марта, могут получить 30%-ную скидку на товары при покупке в рассрочку на 3 месяца, наличными или картой.

Irshad не забыл и тех, у кого возникают трудности с выбором подарка. Для облегчения их задачи компания предоставляет подарочную карту ŞadKart. Обладатель ŞadKart стоимостью 50, 100, 200 и 500 манатов может приобрести желаемый подарок. Пусть это будет лучшим подарком от Irshad для красоты.

Irshad, которая работает в Азербайджане уже 20 лет, расширила количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания и увеличения ассортимента продукции для клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и BOSCH. Компания также является официальным дистрибьютором брендов Samsung и Xiaomi в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR.