В ВОЗ предположили, когда закончится пандемия

Мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет, предположил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус», – цитирует ТАСС интервью Клюге Die Welt.

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации: «Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты». По словам Клюге, «по всей видимости, неизбежен» тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.