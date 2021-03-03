Помощник Байдена позвонил Патрушеву

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор. На сайте Совбеза РФ сообщается, что телефонный разговор Патрушева с Салливаном состоялся 4 марта по инициативе американской стороны.

"Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности", - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что это уже второй контакт Патрушева с Салливаном, занявшим пост в администрации президента США Джо Байдена. Впервые они пообщались в конце января, через несколько дней после вступления Байдена в должность. Тогда Патрушев и Салливан обсудили вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.