В Баку в одном из маркетов в поселке Сулутепе Бинагадинского района неизвестные лица украли платежный терминал E-manat с 3 510 манатами, а также 306 манатов из кассы объекта.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сразу после поступления информации о краже в 40-й отдел Бинагадинского районного управления полиции начались поиски злоумышленников. Вскоре по подозрению в краже платежного терминала были задержаны ранее судимые Рамин Махмудов и Раван Гумбатов.

В сообщении отмечается, что момент кражи платежного терминала попал на камеры наблюдения.

По факту проводится расследование.