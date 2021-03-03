Кочарян возмущен: глава Генштаба Армении встретился с членом «Сасна црер»

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян 3 марта встречался с членом террористической группировки «Сасна Црер» Варужаном Аветисяном. Об этом, выражая свое возмущение, сказал журналистам депутат от правящего блока "Мой шаг", глава парламентский комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

"Это ужасное событие. При этом Аветисян сказал о том, что пошел оказать экспертное содействие. Извините, какое экспертное содействие должны оказать "Сасна црер" начальнику Генштаба. О чем вы говорите?" - приводит слова Кочаряна Sputnik Армения.