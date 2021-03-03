Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер днем усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 3-5, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.

6 марта в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами туман, западный ветер, которые в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

На Апшеронском полуострове 6 марта ожидается усиление юго-западного ветра, который 7 марта сменится на порывистый северный, а также перепады атмосферного давления. Это может неблагоприятно отразиться на здоровье метеочувствительных людей.