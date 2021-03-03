Спутниковые снимки помогут находить новые источники воды в Азербайджане

В Azərcosmos по инициативе Virtual Azerbaijan Group of Companies состоялась встреча по оценке водных ресурсов, основной целью которой было исследование водных ресурсов Азербайджана с помощью спутниковых снимков, анализ и правильная обработка информации об источниках подземных вод.

Стороны обсудили спутниковые снимки водных ресурсов нашей страны, а также исследования в этой области по 16 различным параметрам.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане для определения ресурсов подземных вод используются традиционные методы, что требует больше ресурсов, как временных, так и финансовых.

Спутниковые снимки Azersky, современные инструменты анализа и мониторинга позволят определять местонахождение водных ресурсов нашей страны, в особенности подземных вод, с точностью до 80-95%. Это, в свою очередь, приведет к выявлению водных ресурсов в нашей стране и их эффективному использованию.

О компании Virtual Azerbaijan Group of Companies

ООО Virtual Azerbaijan Group of Companies имеет многолетний опыт в области автоматизации водных систем Азербайджана. Компания имеет опыт в области автоматизации водных систем, автоматизированного дистанционного управления насосами и субартезианскими скважинами, создания водного кадастра и системы оплаты оросительных вод.