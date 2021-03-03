Одно из первых юбилейных мероприятий состоялось в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, при совместной организации Музейного центра «Ичеришехер» и Ассоциации производителей и экспортеров граната в заповеднике прошла акция по посадке деревьев.

В ознаменование 880-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви распоряжением президента Ильхама Алиева 2021 год объявлен Годом Низами. В Баку, Гяндже и других городах и районах республики пройдут памятные мероприятия.

В творчестве Низами - его поэмах и газелях - гранат является символом жизни и любви. Поэтому главным событием юбилейных торжеств станет осуществление специально подготовленного проекта «Гранатовый сад». И в преддверии юбилея в заповеднике Гала был разбит именно гранатовый сад. В дальнейшем саженцы граната будут высажены и в других регионах страны, состоится фестиваль граната, художники и поэты представят на суд общественности свои произведения об этом национальном символе.

Выступивший перед собравшимися в заповеднике председатель правления Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов сообщил, что в этот день в Гала было высажено 50 гранатовых деревьев. Он также отметил, что площадь заповедника составляет 81,5 га, на его территории расположены и находятся под охраной государства 266 историко-архитектурных памятников.

А председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов пообещал, что уже через два года гранатовые саженцы принесут первый урожай.

«Наша цель заключается в закреплении культурного значения граната в истории азербайджанского народа. Именно гранат воспевал в своем творчестве великий Низами, свои произведения посвящали ему и другие наши поэты. И этот национальный символ должен жить в поколениях азербайджанцев», - сказал Гарашов.

Посадив деревья, участники мероприятия ознакомились с историческими памятниками, расположенными на территории заповедника.