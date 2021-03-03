Мубариз Мансимов на свободе

В Стамбуле прошло заседание суда по делу обвиняемого в связях с террористической организацией FETÖ азербайджанского бизнесмена, главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова. Об этом сообщила помощница бизнесмена Фидан Гулиева на своей странице в Facebook, передает Qafqazinfo.

Согласно информации, Мубариз Мансимов по итогам заседания был отпущен под домашний арест.

Напомним, 3 марта издание Haberturk сообщило о том, что Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что Мубариз Мансимов может быть освобожден и передан под судебный надзор.