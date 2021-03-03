На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

Как сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Шушинского района совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью обнаружения взрывчатых веществ, боеприпасов.

В ходе очередного такого мероприятия сотрудники отдела полиции обнаружили и изъяли одно ружье, шесть различных видов гранат, 13 гранатометных и минометных снарядов, 5 500 патронов калибра 7.62, 13 ящиков с патронами для пулеметов и автоматического оружия, другие боеприпасы.