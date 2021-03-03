В Шуше нашли оставленные армянами при бегстве боеприпасы фото
На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.
Как сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Шушинского района совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью обнаружения взрывчатых веществ, боеприпасов.
В ходе очередного такого мероприятия сотрудники отдела полиции обнаружили и изъяли одно ружье, шесть различных видов гранат, 13 гранатометных и минометных снарядов, 5 500 патронов калибра 7.62, 13 ящиков с патронами для пулеметов и автоматического оружия, другие боеприпасы.