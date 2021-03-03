Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции

Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем сегодня состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Согласно сообщению, премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военного вертолета ВВС Турции.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы реализации Протокола и Планов действий, подписанных по итогам прошедшего 19 февраля в Анкаре 9-го заседания Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.