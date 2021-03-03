Представитель Азербайджана вышел в финал чемпионата Европы по легкой атлетике

В польском Торуне стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Азербайджан на Евро представляет прыгун тройным Алексис Копельо. В квалификации он в первой же попытке показал результат 16,84 и обеспечил себе выход в финал.

Натурализованный кубинец показал третий результат в квалификации, уступив только португальцу Педро Пабло Пичардо и немцу Максу Хесу. Финал состоится 7 марта.

Отметим, что чемпион Европы-2019 в тройном прыжке Назим Бабаев не участвует в соревнованиях из-за травмы.