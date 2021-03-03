365 новых больных COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 175 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в пятницу, 5 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



Всего в Азербайджане выявлено 236 012 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 229 442 человека благополучно прошли лечение, 3 235 пациентов клиник скончались. Лечение 3 335 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 635 770 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 779 - за минувшие сутки.