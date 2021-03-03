Москва пообещала скоро ответить на санкции США

Москва в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального. - Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", передает ТАСС.

Захарова указала, что ранее российская сторона целенаправленно не привлекала внимание публики к ответным мерам: "Вообще-то, раньше мы не раскрывали и не придавали такой гласности, не придавали этому такое публичное измерение ответным мерами. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы и либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. Они же понимают, что попадают их персоналии в эти стоп-листы".

Официальный представитель МИД РФ также указала, что Россия не ждет чего-либо для введения ответных мер на санкции США.

2 марта США и ЕС объявили о санкциях против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Под американские санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. ЕС 2 марта также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.