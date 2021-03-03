Сотрудники главного оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета предотвратили продажу большого количества алкоголя без акцизных марок, ввезенного контрабандой на таможенную территорию Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В результате совместной операции, проведенной Главным оперативным-розыскным управлением и следственным отделом Главного западного территориального управления ГТК, в Акстафинском районе был задержан автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился гражданин Азербайджана, пытавшийся продать алкогольные напитки сотруднику таможни, который явился под видом условного покупателя.

В ходе досмотра кузова автомобиля на Товузском таможенном посту Западного территориального управления ГТК было обнаружено 90 литровых бутылок водки марки Nemiroff Delikat.

По факту проводится расследование.