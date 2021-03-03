Армения отказалась от участия в «Евровидении»

Армения не примет участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщается на странице Общественного телевидения Армении.

Отмечается, что соответствующее решение принято после широких обсуждений и переговоров.

"Произошедшие недавно события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе", - говорится в сообщении.

Армения также не приняла участия в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2020" в ноябре 2020 года из-за войны в Карабахе.