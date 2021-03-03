В Иране предотвращена попытка угона самолета. Информацию об этом распространила пресс-служба Штаба по охране авиации Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечено, что вчера в 22:10 во время полета самолета Fokker100 авиакомпании «İran AiR» из Анваза в Мешхед неизвестный попытался угнать авиалайнер в одну из стран Персидского залива.

Подразделения КСИР обезвредили злоумышленника. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Исфахана. Никто из пассажиров не пострадал, угонщик самолета арестован. Его личность не разглашается.