Минэкологии предупреждает: погода резко ухудшится

Как сообщили haqqin.az в службе, в Баку и на Апшеронском полуострове 6 марта ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, 7 марта ожидается северо-западный ветер с порывами до 20-25 м/с, днем местами на полуострове ожидается усиление до 30-35 м/с. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 7 марта до вечера 9 марта ожидается нестабильная погода, ливни, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Будет дуть западный ветер, 6 марта усилится до 18-23 м/с, 7 марта - до 25-30 м/с, местами до 32-35 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. В горных и предгорных районах есть вероятность гололеда.