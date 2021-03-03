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Существует большое количество неопровержимых доказательств того, что чем успешнее женщины, тем лучше общее благосостояние общества. Приняв данный фактор во внимание, компания Coca-Cola в конце 2010 года поставила перед собой цель: до конца 2020 года поддержать 5 миллионов женщин по всему миру в достижении своих целей. Получив название «5by20», глобальная инициатива, при поддержке партнеров, охватила более 100 стран.

В Азербайджане данная инициатива, начатая в 2014 году, создала возможности развития для более чем 5000 женщин в самых разных регионах. При поддержке таких партнеров, как UNDP, Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, организация волонтеров ASAN и программа Youth Inc., работа Coca-Cola Azerbaijan в данном направлении оказалась столь успешной, что в 2020 году компания получила престижную Государственную премию США за выдающиеся достижения в области корпоративного управления, направленные на расширение экономических прав и возможностей женщин. Однако Coca-Cola Azerbaijan не собирается на этом останавливаться и в преддверии Международного женского дня, запускает кампанию «Qadınam, Bacarıram». Основная цель данной активности заключается в том, чтобы женщины в самых различных отраслях поделились своим опытом и секретами успеха и вдохновили наших прекрасных дам на еще большие свершения. В рамках данной кампании мы поговорили с тремя женщинами в различных отраслях и задали им 3 простых на первый взгляд вопроса. Нигяр Кочарли - учредительница первой Национальной литературной премии, владелица сети книжных магазинов «Ali&Nino» Что вы считаете своим главным достижением? Наверное, самое главное достижение — добиться внутренней гармонии с собой, со своим внутренним миром. Просыпаться каждое утро с ощущением радости от предстоящего дня. И научиться радоваться каждому прожитому дню. Как вы считаете, что делает женщину успешной? Это очень непростой вопрос. Смотря что считать успехом... Для меня успех как женщин, так и мужчин — испытывать радость и счастье от своей работы. Мой отец, ученый-геофизик, в свои 85 лет каждый день работает и очень любит свою работу. В моих глазах он очень успешный человек. Небольшой совет для женщин, которые только начинают свой карьерный путь. Всегда слушайте свой внутренний голос. Старайтесь делать только то, что вам нравится. Вкладывайте и инвестируйте в себя. Образование, курсы, книги по саморазвитию — это единственный способ инвестиции, который никогда не подведет! Жаля Амирбаева– зампредседателя Ассоциации производителей и экспортеров овощей и фруктов – АМТА, зампредседателя Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Что вы считаете своим главным достижением? Мне кажется, что в современном мире редко у человека бывает одно главное достижение. На каждом жизненном этапе у меня были свои достижения, и они в тот период были главными для меня. В молодости — это получить образование, определиться с профессией. Затем создать семью, воспитать и вырастить хороших, достойных детей, успехами которых могу гордиться. В зрелом возрасте —определенные успехи и достижения в профессии педагога. После 50 лет я резко сменила профессию и перешла от образования в сферу сельского хозяйства. Сейчас горжусь своими достижениями в этой области. Дальше есть планы, мечты и, если получится их осуществить, буду гордиться ими. Как вы считаете, что делает женщину успешной? Успешным любого человека делает собранность, ответственность, целеустремленность, образование и любовь к своему делу. Здесь нет разделения на мужчин и женщин. Бизнес есть бизнес, и у него свои правила и законы. Некоторые считают, что бизнесом может заняться любой человек. Я так не считаю, потому что для успеха в любом деле, кроме вышеперечисленного, нужны еще и определенные лидерские качества, а они есть не у всех. Упорство и вера в правильность выбранного пути помогают в достижении успеха. Небольшой совет для женщин, которые только начинают свой карьерный путь. Это большой вопрос, но если постараться ответить кратко, то все начинается с мечты. Далее все зависит от того, какого успеха хочет добиться женщина: в образовании, в профессии или в бизнесе. У каждого из этих пунктов свои условия, но есть и общие, объединяющие их. Главное, иметь твердое желание достичь своей мечты. Сюзанна Бурезги - руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью в компании ItecaCaspianCEO, коуч уровня PCC (ProfessionalCertifiedCouch) Международного университета коучинга EricsonInternational, специалист по развитию эмоционального интеллекта.