Проект прокладки цифровой подводной инфраструктуры между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспийского моря, реализуемый компанией «AzerTelecom» - магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью Интернета, обсуждался на деловой встрече «Казахстан - Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

В ходе деловой встречи, организованной в посольстве Казахстана в Баку, были обсуждены современные экономические приоритеты двух стран, текущее состояние сотрудничества в различных секторах экономики и перспективы их развития в постпандемический период.

Выступая на мероприятии, председатель совета директоров «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев рассказал о строительстве Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая будет способствовать развитию секторов ИКТ и телекоммуникаций Азербайджана и Казахстана, а также рассказал о возможностях этого проекта.

Фуад Аллахвердиев сказал, что проект будет способствовать укреплению сотрудничества в области ИКТ в регионе, отметив, что для реализации проекта подписано межправительственное соглашение, а также рассказал об экономическом и техническом потенциале проекта. Он отметил, что проект создаст возможности для формирования «Цифрового Шелкового пути» между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан и Казахстан, подчеркнув, что магистральная оптоволоконная кабельная линия по дну Каспийского моря будет удовлетворять потребности стран Центральной Азии и соседних стран в услугах связи.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержан Абдыкаримов, представители государственного сектора, деловых кругов и национальных компаний двух стран рассказали о расширении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о новых перспективах и возможностях для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном.

«AzerTelecom» - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией «Bakcell» – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. «AzerTelecom» через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. На данный момент AzerTelecom осуществляет программу «Azerbaijan Digital Hub» по превращению Азербайджана в цифровой центр.