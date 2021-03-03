Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке Nar

Веб-сайт в рамках проекта «Родной язык жестов», ставшего одним из победителей конкурса «Социальные проекты», организованного Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, будет разработан при финансовой поддержке Nar. На сайте будут представлены изображения и видео жестов, а также пояснительные тексты, связанные с их использованием. Другим преимуществом веб-страницы является то, что она более доступна и позволяет с легкостью искать слова. В словаре на язык жестов будет переведено около 3000 слов. Следует отметить, что электронная версия словаря «Родной язык жестов» станет бесценным ресурсом для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также для работающих с ними сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов. Также будет мобильная версия сайта.

По словам председателя Общественного объединения «Поддержка глухих» Камрана Абасова, создана рабочая группа специалистов для обеспечения научно-методической точности словаря жестов: «С помощью электронного словаря «Родной язык жестов» родители и родственники детей с нарушениями слуха смогут расширить свой словарный запас и избежать трудностей в общении. Помимо пояснения значения слов с помощью картинок и видео, на сайте можно будет увидеть знаки жестов, выраженные мимикой. Мы благодарим ООРР и Nar за их поддержку в реализации проекта».

Основной целью проекта «Родной язык жестов», представленного на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухих», является разработка словаря языка жестов для повышения трудоспособности людей с нарушениями слуха и речи, а также облегчения их общения с окружающими людьми. Следует отметить, что Nar ранее организовывал «Школу обучения» в столице и регионах для людей с нарушениями слуха и речи для изучения ими различных профессий, а также издал книгу «Мост в безмолвный мир», в которой слова языка знаков объясняются жестами.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стала первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.