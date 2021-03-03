В Казахстане с рудника украли золото на сотни тысяч долларов

В Акмолинской области Казахстана с рудника украли золото на 122 миллиона тенге (более 288 тысяч долларов), полиция уже начала проверку, пишет Интерфакс.

Катодное золото на сотни тысяч долларов злоумышленники похитили с АО «ГМК "Казахалтын"». Создана специальная следственно-оперативная группа для расследования, досудебное производство проводится по статье «Кража».

В сентябре прошлого года в Красноярском крае работник рудника украл золота на 8,5 миллиона рублей. В течение нескольких месяцев он похищал золотосодержащий песок и золотые самородки с территории предприятия и прятал их в лесу.