Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank

Где бы вы ни находились, Yelo Bank всегда с вами. С мобильным приложением Yelo вы можете забыть о графиках работы и адресах банков. Потому что для совершения множества банковских операций достаточно иметь на смартфоне приложение Yelo App.

Приложение Yelo App, отличающееся уникальным дизайном, позволяет легко находить необходимые функции и быстро выполнять операции. В этом мобильном приложении вы можете отслеживать свои счета, совершать платежи, а также переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона и другими способами. В разделе статистики вы можете контролировать расходы и доходы по вашей карте Yelo за любой временной отрезок.

Кроме того, у вас есть возможность получать информацию о предложениях, активных кампаниях и до 30% кешбэка на каждый платеж программы Yelo Cashback, в которую входят более 400 партнеров.

Вам не обязательно быть клиентом Yelo, чтобы использовать приложение, но как клиент вы можете в полной мере воспользоваться всеми преимуществами приложения. Если вы еще не являетесь клиентом Yelo, вы можете заказать карту, которую хотите, онлайн на нашем веб-сайте или в самом мобильном приложении.

Мобильное приложение можно скачать в Google Play Market (Android) или App Store (iOS).

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните 981 или пишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram, мы с радостью ответим!

Yelo Bank - Яркий Банкинг.