В Баку ответили на заявление МИД Армении

«В то время как президент Азербайджана в ходе своего выступления на саммите Организации экономического сотрудничества 4 марта текущего года говорил о возможностях сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в регионе, о реализации транспортных проектов, которыми могут воспользоваться непосредственно страны региона, обвинение представителем МИД Армении Азербайджана в нарушении международного права и расценивание этого как угрозы для региона в очередной раз наглядно демонстрирует, что официальный Ереван далек от здравого смысла и логики». Об этом сказала журналистам начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в связи с тем, что армянская сторона, всегда предвзято комментирующая позицию азербайджанской стороны в связи с сотрудничеством и прогрессом в регионе, возникает вопрос по поводу того, каким интересам она служит, и демонстрирует, что данная страна еще не определилась с тем, чего хочет.

«Наша рекомендация представителю МИД Армении состоит в том, чтобы, прежде чем давать комментарии, ознакомиться с текстом заявления от 10 ноября, подписанного руководством своего правительства, прочитать резолюции СБ ООН от 1993 года, а также узнать, в чем суть принципов международного права, на которые он ссылается», - отметила представитель МИД.