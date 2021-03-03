В последние годы в связи с экономическим развитием нашей страны стремительно развивается и сфера услуг. Люди хотят получать лучшее, более высокого качества обслуживание.

Когда год назад ООО «Aqro-Vest Retail» открыло первый супермаркет арlus, его целью было обеспечить население продуктами первой необходимости с более высоким качеством и сервисом. Открывая супермаркеты в течение года, компания уверенно двигалась к поставленным целям. Сегодня в арlus граждане могут получить качественную продукцию на более выгодных условиях. Сегодня арlus становится символом интуитивного мерчендайзинга, удачных покупок, широкого ассортимента продуктов и высокого уровня обслуживания.

Шахин Хагвердиев, директор ООО «Aqro-Vest Retail»: «Экономическое, политическое развитие и военная мощь нашей страны, особая забота государства о частном бизнесе вдохновляют нас на еще большие и лучшие дела!

За последний год мы провели больше мероприятий, таких как структурирование, систематизация, анализ рынка. После этого темпы развития aplus еще больше увеличатся. В настоящее время в новой торговой точке ведутся ремонтно-строительные работы. Мы стараемся функционировать в густонаселенных районах, чтобы обеспечить более тесный контакт людей с качеством. Конечно, aplus - это еще и рабочие места. Сегодня в сети работают около 150 молодых сотрудников, которые получают новый опыт и знания. Мы приглашаем всех, кто хочет изменить мир к лучшему, в aplus!»

Сеть супермаркетов aplus, принадлежащая ООО «Aqro-Vest Retail», занимается продажей продуктов первой необходимости. В настоящее время сеть имеет 4 супермаркета в Баку.