Академия Госкомтаможни добилась очередного успеха в сфере повышения стандартов качества в образовании и управлении. Академия стала третьим по счету высшим учебным заведением в Азербайджане, которое добилось международного стандарта TS EN ISO 9001:2015 «Качественная система управления», присужденного Турецким институтом стандартов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, два года назад между Академией Госкомтаможни и Турецким институтом стандартов было подписано соглашение об организации деятельности учебного заведения в соответствии со стандартами ISO. В рамках соглашения для сотрудников Академии были организованы курсы по внедрению Системы международных стандартов и организации обучения и управления в соответствии с требованиями стандартов ISO.

Советник генсекретаря Турецкого института стандартов, главный аудитор по Качественной системе управления TS EN ISO 9001 выдал соответствующие сертификаты для сотрудников Академии, которые успешно завершили тренинги.

Проведенный аудит выявил, что в Академии Госкомтаможни полностью соблюдаются требования международного стандарта.