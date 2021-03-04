У 31 жителя Грузии выявили «британский штамм» COVID

В Грузии у 31 человека подтвержден так называемый британский штамм коронавируса COVID-19, сообщил заместитель гендиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе.

"К счастью, пока он не получил широкого распространения у нас в стране. Всего подтвержден 31 случай", - сказал Имнадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", отметив, что речь идет о трех группах зараженных, передает Интерфакс.

По его словам, во всех случаях болезнь протекала в легкой форме, и заболевшие проходили лечение на дому.

В Грузии, по данным грузинского Минздрава, с начала пандемии подтверждено 272 262 случая заражения COVID-19, скончалось 3 563 человека.