В Турции простились с погибшими при крушении вертолета военными
В Анкаре прошла государственная церемония прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военного вертолета в провинции Битлис. В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
В результате крушения вертолета ВС Турции в провинции Битлис в четверг, 4 марта, погибли 11 военнослужащих, получили ранения четверо военных. Cвязь с вертолетом типа Cougar прервалась спустя полчаса после взлета.
По предварительным данным, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий.