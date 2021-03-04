США ввели санкции против миллиардера Коломойского
США ввели санкции против украинского миллиардера Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом говорится в сообщении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Помимо самого Коломойского, под санкции также попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в США.
Причиной введения санкций стала причастность Коломойского к коррупционной деятельности, указал Блинкен. Занимая пост главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах, бизнесмен якобы участвовал в деятельности, которая «подрывала верховенство права и веру украинского общества в демократические институты». В частности, он «использовал свое политическое влияние и должностные полномочия для извлечения личной выгоды», пишет Forbes.
Хотя введение санкций и связано с периодом, когда Коломойский был главой региона, Блинкен также высказал обеспокоенность в связи с его продолжающимися «попытками подорвать демократические процессы» на Украине.