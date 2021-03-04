США ввели санкции против миллиардера Коломойского

США ввели санкции против украинского миллиардера Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом говорится в сообщении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Помимо самого Коломойского, под санкции также попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в США.