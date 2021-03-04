Британец Дэвид Моррис стал свидетелем редкой оптической иллюзии: прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, он увидел и даже сфотографировал корабль, словно парящий в небе. Об этом пишет BBC.

По словам метеоролога BBC Дэвида Брэйна, Моррис, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения - атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии.

"Фантомы дальнего видения возникают при погодных условиях, которые называются температурной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, располагающемся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха, - поясняет британский метеоролог. - Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю".

"Фантомы дальнего видения могут создавать разные типы миражей, - продолжает ученый. - В данном случае сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно. Однако иногда бывает и так, что мы наблюдаем объекты, которые находятся за линией горизонта".