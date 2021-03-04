Впервые в истории: Папа Римский в Ираке

Папа Римский Франциск впервые в истории приехал с визитом в Ирак. Об этом сообщают западные СМИ.

Ожидается, что поездка Папы Римского в Ирак продлится три дня. Сегодня он прибыл в Багдад, где встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани и помолится о жертвах войны и терроризма.

В дальнейшем понтифик отправится в Мосул – бывшую "цитадель" боевиков "Исламского государства". Помимо этого, он посетит Ур – место рождения пророка Авраама. Также Франциск побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.

Для защиты 84-летнего понтифика Ирак выделил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности.