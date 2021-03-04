ООН: при миллионах голодающих люди выбрасывают почти миллиард тонн еды в год

В 2019 году жители планеты выбросили в качестве отходов 931 миллион тонн еды. Это 17% от всех произведенных продуктов питания, говорится в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и британской экологической НКО WRAP.

Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков смогла бы семь раз обогнуть Землю. При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек в мире голодали в прошлом году, пишет новостной портал «TRT на русском».



Отмечается, что более 60% продуктовых отходов приходится на домохозяйства, 26% — на систему общественного питания и 13% — на ритейл.

Авторы доклада утверждают, что раньше недооценивались масштабы пищевых потерь на «потребительском уровне», то есть дома. Так, из 121 килограмма выброшенной еды на человека в год 74 килограмма являются домашними отходами.

Пищевые отходы становятся все более серьезной проблемой для окружающей среды. По оценкам экспертов, около 8-10% мировых выбросов парниковых газов связаны с выброшенной едой. Если бы несъеденная еда была государством, то оно заняло бы третье место в мире по выбросам парниковых газов после США и Китая, отметила исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.