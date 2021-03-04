Глава государства сказал: «Мы должны знать, и знаем эту историю, и в дальнейшем будем строить свою деятельность на этом прочном фундаменте, точно так же, как строили ее до настоящего времени. 1993-2003 годы были решающими. Тогда была заложена основа нашей государственности. Была дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный Фронт – Мусават не дал политическую оценку трагедии 20 Января? У них был год времени на это. Почему? Потому что их руки тоже были обагрены кровью – кровью азербайджанского народа. Они тоже хотели замести следы трагедии 20 Января».

«Если бы в то время Гейдар Алиев не пришел к власти, то, возможно, сегодня Азербайджан существовал бы как марионеточное государство в чьих-то руках, как полуколония. Правильно анализируя то время, мы тем самым обезопасим себя в дальнейшем от любых рисков. Молодое поколение не жило в то время, должно знать, какой ценой нам удалось защитить независимость, кому мы обязаны этим».

Президент подчеркнул, что политическую оценку трагедии 20 Января дал только Гейдар Алиев: «Конституция была принята только в период правления Гейдара Алиева. Именно по его указанию была ликвидирована цензура, введенная тандемом Народный Фронт – Мусават. Начались политические реформы, была создана многопартийная система. Мы вышли из международной блокады. Азербайджан уже стали признавать как уважаемую и достойную уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Было начато армейское строительство. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по воспитанию кадров. Тех самых кадров, которые на сегодняшний день вносят вклад в различные сферы жизни нашей страны».

«Еще один важный фактор связан с нахчыванским периодом Гейдара Алиева. Потому что в то время Нахчыван подвергался нападениям как со стороны Армении, так и со стороны тогдашнего руководства Азербайджана. Фактически, республика, живущая в условиях блокады, жила без света, без газа, без воды, без каких-либо материальных средств, и фактор Гейдара Алиева сыграл здесь ключевую роль», - сказал Ильхам Алиев.

По словам президента, как бы не старались армяне, но все же не смогли добиться своего в Нахчыване. «Хотя после Карабаха их следующей целью был Нахчыван. Гейдар Алиев и люди, объединившиеся вокруг него, смогли защитить Нахчыван, оттеснить врага и победить там в ожесточенных боях на границе», - уточнил президент.

«В то время в Азербайджанской Республике был проведен референдум о сохранении Советского Союза, и результаты этого референдума были грубо сфальсифицированы. Как будто азербайджанский народ не хочет независимости, как будто азербайджанский народ хочет жить в составе Советского Союза. Это было абсурдно. Потому что события 20 января были еще свежи, несправедливость по отношению к Азербайджану, изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов, изгнание азербайджанцев из Армении – все это осталось как рана в сердцах азербайджанского народа. Какой человек-патриот в такой ситуации может голосовать против независимости? То есть результаты были полностью сфальсифицированы. Однако Гейдар Алиев не допустил проведения референдума в Нахчыванской Автономной Республике. Это был шаг, который требовал большого мужества, героизма», - подчеркнул глава государства.