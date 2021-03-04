Армянские эксперты подсчитали: 200 тысяч жителей Армении могут уехать

Из Армении ожидается большая миграция, некоторые социологи называют цифру в 200 тысяч человек, заявил в ходе видеомоста Ереван-Москва доктор экономических наук Ашот Тавадян, пишут армянские СМИ.

Тавадян считает, что вымывание армян из Армении может иметь серьезные политические последствия, которые невыгодны ни Армении, ни России.

Армянский эксперт утверждает, что «усиление экономики Армении и снижение уровня безработицы в этом смысле окажет положительное влияние».