Эрдоган заявил о значимости диалога с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в режиме видеоконференции беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции отметил значимость финансовой и технической помощи ЕС в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. «Турция на сегодня является единственной страной, которая на деле защищает и оказывает помощь миллионам сирийцев», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства назвал приоритетным вопросом скорейшее утверждения в парламенте Ливии нового состава правительства североафриканской страны.

Эрдоган в беседе с Меркель отметил, что придает особую значимость продолжению регулярных контактов и диалогу с канцлером Германии.