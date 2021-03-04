Ильхам Алиев: «Армения срывает договоренности по Зангезурскому коридору» громкое заявление
«Я остаюсь верен своему слову. Сотрудничество возможно лишь тогда, когда враг уйдет с наших земель. Враг не ушел добровольно, мы прогнали его. В то же время мы готовы к сотрудничеству». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII съезде правящей партии «Ени Азербайджан».
«Заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России провели уже столько встреч. О чем они говорят? О сотрудничестве. Мы против сотрудничества? Нет! Сейчас Армения избегает сотрудничества. Армения пытается препятствовать реализации Зангезурского коридора, но ей это не удастся. Мы заставим их. Мы претворим в жизнь все наши желания точно так же, как изгнали их с наших земель.
Но могли бы мы в прошлом сотрудничать с Арменией? Конечно же, нет. Нам много раз говорили, что пусть приедут представители гражданского общества и встретятся. Такие встречи были когда-то. Но мы увидели, что суть вопроса остается в стороне. Как будто бы и не было войны, Ходжалинского геноцида, как будто бы наши беженцы, вынужденные переселенцы не были изгнаны армянами из своих земель, как будто бы наши здания, мечети не подвергались разрушениям. Как мы могли забыть об этом? Нас долго пытались убедить, чтобы мы провели наши нефтепроводы по территории Армении. Когда я отказался от этого, на год задержали финансирование нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В то время мы нуждались в кредитах. Ведущие международные финансовые организации целый год не предоставляли нам кредиты, чтобы принудить нас к этому решению. Я сказал тогда, не дают, так не дают. Мы сами найдем средства», - сказал глава государства.