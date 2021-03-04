«Я остаюсь верен своему слову. Сотрудничество возможно лишь тогда, когда враг уйдет с наших земель. Враг не ушел добровольно, мы прогнали его. В то же время мы готовы к сотрудничеству». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

«Заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России провели уже столько встреч. О чем они говорят? О сотрудничестве. Мы против сотрудничества? Нет! Сейчас Армения избегает сотрудничества. Армения пытается препятствовать реализации Зангезурского коридора, но ей это не удастся. Мы заставим их. Мы претворим в жизнь все наши желания точно так же, как изгнали их с наших земель.