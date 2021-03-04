С 15 декабря прошлого года и до конца февраля 2021-го в ПО «Азеригаз» поступило 31 обращение от принимавших участие в Первой Карабах ской и Отечественной войнах ветеранов и семей шехидов .

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, эти обращения были связаны с работой, которая находилась в компетенции Ремонтно-строительного управлению ПО. Помимо этого, региональные управления по эксплуатации газа принимают меры в направлении удовлетворения обращений от десятков людей из той же группы.

В сообщении говорится, что ветеран Первой Карабахской войны Нариман Мурадов и его сын Эльгюн Мурадов, принимавший участие в боях за освобождение Губадлинского, Зангиланского, Физулинского и Ходжавендского районов в Отечественной войне, обратились в ПО «Азеригаз» ввиду отсутствия газоснабжения в частных домах жилого массива Ени Мехдиабад Апшеронского района.

В объединении отметили, что благодаря оперативной работе, проведенной ПО, в указанном жилом массиве в короткие сроки были проведены работы по газификации.

С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале.