Новое заявление Минобороны Турции о крушении вертолета
По итогам первых осмотров, проведенных после крушения военного вертолета на востоке Турции, никаких следов взрыва и возгорания в районе обнаружения обломков не выявлено. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, на которое ссылается Anadolu.
Согласно сообщению, метеоинформация подтвердила, что до отлета вертолета из Бингёля не было погодных условий, которые могли бы отрицательно повлиять на его функционирование в Татване.
“В свете предварительной информации изучается версия, что крушение вертолета произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных резким ухудшением погоды”, - сказали в ведомстве.
В коммюнике говорится, что в район авиакатастрофы прибыла группа представителей Сухопутных войск. Окончательные выводы будут сделаны по итогам детального технического осмотра входящими в ее состав экспертами аварийной команды.
Напомним, в результате крушения вертолета ВС Турции в провинции Битлис в четверг, 4 марта, погибли 11 военнослужащих, получили ранения четверо военных. Cвязь с вертолетом типа Cougar прервалась спустя полчаса после взлета. По предварительным данным, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий.