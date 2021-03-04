Новое заявление Минобороны Турции о крушении вертолета

По итогам первых осмотров, проведенных после крушения военного вертолета на востоке Турции, никаких следов взрыва и возгорания в районе обнаружения обломков не выявлено. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, на которое ссылается Anadolu.

Согласно сообщению, метеоинформация подтвердила, что до отлета вертолета из Бингёля не было погодных условий, которые могли бы отрицательно повлиять на его функционирование в Татване.