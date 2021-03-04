Заболеваемость COVID в мире пошла на спад

В феврале во всем мире выявили 10,8 млн случаев заражения коронавируса, это почти в два раза меньше, чем в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные вычисления.

Также отмечается, что в феврале было зарегистрировано чуть менее 300 тысяч смертей из-за нового заболевания - в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. Однако летальность от инфекции на фоне спада заболеваемости осталась на прежнем уровне - 2,2%.

Хотя по итогам февраля заболеваемость на планете в целом резко снизилась, в некоторых странах Европы говорят об очередном эпидемическом подъеме и вводят новые ограничительные меры. Так, о начале уже третьей волны заявляют в Украине, Италии, Польше, Сербии и еще ряде государств.