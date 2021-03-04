Олимпийский огонь в Японии понесет 118-летняя женщина

Женщина пронесет олимпийский факел в городе Шиме, префектура Фукуока, где она и проживает. Ей предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть дистанции она будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родные. При этом последние несколько шагов Танака намерена пройти самостоятельно.

Танака родилась в 1903 году, у нее четверо детей. У женщины пять внуков и восемь правнуков. Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года, дважды победила рак. Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио в 1964 году, Танаке был 61 год. Сейчас Танака живет в доме престарелых.

Внук женщины, Эйдзи Танака, которому уже больше 60 лет, заявил, что очень важно, чтобы другие люди в возрасте видели ее и вдохновлялись. Никто не должен думать о том, что возраст является препятствием для полноценной жизни. «Это прекрасно, что она дожила до этого преклонного возраста, но при этом все еще ведет активный образ жизни», — сказал мужчина.